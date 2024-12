× Durch die Silvester-Nacht mit den Wiener Linien

Zuverlässig und schnell kommt man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln durch die feiernde Stadt.

Wie gewohnt bringen die Wiener Linien Feiernde zu ihren Silvesterpartys und wieder nach Hause. Tagsüber fahren am 31.12. sämtliche Linien wie an Samstagen. Am Vormittag des 31.12. kommt es bedingt durch den Silvesterlauf im Bereich Ringstraße – Kai zu Ablenkungen oder Kurzführungen.

Ab Mitternacht dichtere Intervalle bei einigen Bussen

Nacht. In der Silvesternacht sind die U-Bahnen wie gewohnt in Betrieb, zusätzlich sind viele Straßenbahn- und Buslinien die ganze Nacht unterwegs. Entsprechend der großen Nachfrage werden zudem zahlreiche Linien in kürzeren Intervallen unterwegs sein. Die U-Bahnstation Stephansplatz wird aus Sicherheitsgründen ab 21 Uhr gesperrt. Ab 1.1.2025 fahren die Busse 44A, 45A, 46A, 46B, 53A, 54A, 54B sowie 60A in dichteren Intervallen. Infos unter: www.wienerlinien.at