× Ein Verletzter bei Zimmerbrand in Wien

Wien. Bei einem Zimmerbrand in einem Wohnhaus in Wien-Landstraße ist am Montagnachmittag eine Person verletzt worden. Mehrere Bewohnerinnen und Bewohner wurden von der Wiener Berufsfeuerwehr über eine Drehleiter oder mit Hilfe von Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus in Sicherheit gebracht, berichtete die Feuerwehr in einer Aussendung.

© Stadt Wien | Feuerwehr

© Stadt Wien | Feuerwehr

Die Wohnungsinhaberin konnte sich demnach mit ihren beiden Kindern noch selbst aus der Brandwohnung befreien, ließ dabei jedoch die Wohnungstüre offen. Dadurch drang dichter Rauch in das Stiegenhaus und versperrte einigen Bewohnern den Fluchtweg.

Als die alarmierten Kräfte der Berufsfeuerwehr eintrafen, stand die Wohnung im dritten Stock des Wohngebäudes bereits in Vollbrand. Während die Bewohner in Sicherheit gebracht wurden, löschten andere Feuerwehrmänner den Brand, der bereits auf die darüberliegende Wohnung überzugreifen drohte, wie die Feuerwehr berichtete.

Die Wiener Berufsrettung betreute an Ort und Stelle 13 Personen, eine davon wurde in Spital gebracht. Brandursache ist noch unklar.