Eklat um Hebeins Büro: Parkplätze für private Party-Zone gekillt

Vizebürgermeisterin feiert neues Parklet – FP-Nepp kritisiert Parkplatz-Klau.

Innere Stadt. Nichts wie Zores für Birgit Hebein: Kommende Woche marschieren die Gegner der autofreien City bei ihr auf, am heißesten Tag des Jahres fällt ein Drittel der coolen Straßen aus, und dann auch noch das: Mitarbeiterinnen der Planungsabteilung im Ressort der Grünen haben mitten in der Rathausstraße ein „Parklet“, eine kleine, feine Erholungsoase errichtet, in der außer ihnen mangels Anrainern wohl kaum jemand Party machen wird. ­Hebein feierte das auf Twitter, FP-Vize Dominik Nepp ätzte: „Wieder vier Parkplätze weg und die Grünen klatschen in die Hände.“