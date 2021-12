Empörung über Cover: Politiker fordern Inseraten-Stopp für "Falter"

Die Wochenzeitung ''Falter'' zeigt auf einem Cover die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz in einer Fotomontage mit entblößter Brust.

Wien. Mega-Shitstorm gegen "Falter": In einem Sonderausgaben-Cover zeigt die Wochenzeitung die nackte Brust von Kurz' Freundin Susanne Thier und erntet damit einen Riesen-Shitstorm. Aber nicht nur im Netz reagieren die User empört, auch Politiker melden sich zu Wort. In der aktuellen Ausgabe überschreite der Falter alle Grenzen, indem die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz in einer Fotomontage mit entblößter Brust auf dem Cover der Sonderbeilage "Best of Böse" abgebildet wird, so der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp in einer Aussendung.

"Keine Stadt Wien Inserate für das sexistische Kampfblatt", fordert Nepp.

Er will Konsequenzen für den "Falter": Der Wiener FPÖ-Chef Dominik Nepp fordert bereits einen sofortigen Stopp öffentlicher Inserate im Falter. "Die Wiener Wochenzeitung ist nur durch Geld der öffentlichen Hand überlebensfähig. In manchen Ausgaben sind etwa 65 Prozent aller Inserate durch den Steuerzahler finanziert."