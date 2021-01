War der tödliche Schuss durch einen Polizisten auf ­eine Wienerin vermeidbar?

Ein Beamter der Polizei-Sondereinheit WEGA hat am Dienstag in der Auhofstraße in Hietzing eine mit Messer bewaffnete Frau (67) erschossen, nachdem diese ihre Heimhilfe bedroht hatte: ein tragischer Vorfall, wie er sich nicht zum ersten Mal in Wien ereignet hat.Und erneut wirft das Verhalten der Polizisten in einer Stresssituation Fragen auf, die einer dringenden Beantwortung bedürfen.Wie kann es sein, dass ein speziell ausgebildeter und mit Stichschutzweste ausgerüsteter Beamter eine 67-jährige Pensionistin nur durch einen Schuss aus nächster Nähe in den Oberkörper außer Gefecht setzen kann?