× Extremer Ansturm auf neues Irish Pub in Wien

Die Eröffnungsveranstaltung des irischen Pubs "Shebeen" auf der Lerchenfeldergasse im 7. Wiener Gemeindebezirk sorgte heute Mittag für einen enormen Menschenandrang. Warum? Von 12 bis 13 Uhr konnten Gäste Cheeseburger für nur einen Euro genießen.

Ja, richtig! Bei der Neueröffnung des traditionellen Irish Pubs "Shebeen" wurden Cheeseburger um nur einen Euro verkauft. Zahlreiche Besucher wollten sich dieses Angebot nicht entgehen lassen.

"Es ist ein waschechter Irish Pub"

Die Geschichte des Pubs geht weit nach hinten: Seit 1998 gibt es das Lokal bereits auf der Lerchenfelderstraße in Wien. Nun wurde es umgebaut und neu strukturiert: Bislang war das "Shebeen" als "International Pub" bekannt. Jetzt betont der PR-Mitarbeiter Maximilian Rothermund, dass das Lokal nach der Neueröffnung ein waschechter Irish Pub sei. "Wir haben großartiges Guinness vom Fass, einen waschechten Engländer hinter der Bar, der sich darum kümmert, dass die Authentizität bewahrt wird.", erzählt Rothermund.

Irisches Ambiente, amerikanische Speisekarte

Die zweite große Veränderung stelle die Zusammenarbeit mit dem Restaurant '"Rinderwahn" dar. "Das großartige Neue ist, dass wir mit Rinderwahn zusammenarbeiten. Wir bieten die komplette Rinderwahn Speisekarte, in einer innovativen, neuen Küche. Das heißt es ist ein waschechtes Rinderwahn-Restaurant in diesem modernen, authentischen Irish Pub.", so Rothermund.

Lange Wartezeiten für die Gäste

Vor dem Lokal formte sich schon vor 12 Uhr eine lange Schlange - der Andrang war groß. So auch die Wartezeiten. Bei einer Umfrage vor Ort, wurde schnell klar: Wer einen Burger um einen Euro haben will, muss genug Zeit mitbringen. "Wir warten schon an die 40 Minuten", so eine Besucherin - dem Ziel nahe waren sie noch nicht. "Wir warten schon an die 30 Minuten, aber bis vor 15 Minuten hat sich in der Schlange noch nichts getan.", erzählt ein anderer Besucher.