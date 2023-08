Fahrgast rastet in Bus aus: Unbekannter schlägt Tobendem Zähne aus

Wilde Szenen haben sich am Dienstagabend in einem Linienbus in der Wehlistraße in Wien-Leopoldstadt abgespielt.

Weil ihn die Türen beim Öffnen des Fahrzeugs unsanft gestreift hätten, drohte ein 36-jähriger Kroate dem Lenker mit dem Tod. Das bekam auch ein weiterer Fahrgast mit und schlug dem 36-Jährigen laut Polizei daraufhin zwei Zähne aus. Nach Anhalten des Busses wurde der 36-Jährige vorläufig festgenommen. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,38 Promille.

Die Wiener Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann, der die Beamten bereits zuvor beschimpft und auch erneut Drohungen gegen den Buslenker ausgestoßen hatte. Bei der Vernehmung war der Tatverdächtige nicht geständig, er wurde auf freiem Fuß angezeigt. Vom zweiten Fahrgast fehlt jede Spur. "Er war beim Eintreffen der Polizisten nicht mehr vor Ort", hieß es von der Landespolizeidirektion Wien. Todesdrohungen auch in Wien-Rudolfsheim Ebenfalls zu Todesdrohungen ist es am Dienstag in einem Lokal in Wien-Rudolfsheim gegen 13.25 Uhr gekommen. Ein 39-jähriger Gast drohte einer Kellnerin, sie umzubringen. Auch in Gegenwart der Polizei setzte der Mann seine Drohungen fort. Die Beamten nahmen den Bulgaren vorläufig fest und stellten bei einem Alkotest einen Wert von 1,7 Promille fest. Gegen den Mann liegt laut Polizei ein fremdenrechtlicher Festnahmeauftrag vor. In seiner Vernehmung war der 39-Jährige nicht geständig. Er befindet sich in Polizeigewahrsam.