"Fake"- Chirurg machte Schönheits-OP: Opfer (58) im Spital

Der Vorfall ereignete sich in einer Wohnung in Wien-Landstraße.

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz rückte die Polizei am frühen Dienstagabend gegen 17.45 Uhr zu einer Wohnung im 3. Bezirk aus. Dort trafen sie auf eine schwer verletzte Frau, die im Gesicht stark blutete. Es stellte sich heraus, dass die 58-Jährige zuvor von einem Georgier operiert wurde.

Dieser hatte dem Opfer mehrere Schnitte im Bereich Ohren, Hals und Kinn zugefügt. Während des unerlaubten Eingriffes traten bei der "Patientin" Atembeschwerden auf, woraufhin der selbsternannte Operateur ihr weitere Medikamente spritzte. Diese führten jedoch zu einer Verschlechterung ihres Zustandes. Die Berufsrettung wurde alarmiert.

Die 58-Jährigemusste nach einer Erstversorgung ins Spital gebracht werden. Bei seiner Befragung gab der 35-Jährige an, in seiner Heimat als plastischer Chirurg zu arbeiten. Eine Zulassung als Arzt hat er in Österreich nicht. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung der Wohnung konnten Beamte diverse medizinische Operationsinstrumente, Operationsequipment und Medikamente vorfinden und sicherstellen. Weitere amtliche Stellen wurden in Kenntnis gesetzt.

Der "Fake"-Arzt wurde wegen des Verdachts der schweren Körperverletzung angezeigt und über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt gebracht.