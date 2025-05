Familie ging auf Wiener Polizisten los

Der Vater und seine zwei Söhne wurden auf freiem Fuß angezeigt.

Wien. Als ein zuvor von seinem Vater als vermisst gemeldeter Sohn wieder aufgetaucht war, ist am Donnerstagnachmittag die folgende Befragung des 15-Jährigen auf einer Polizeistation in Wien-Leopoldstadt eskaliert. Der syrische Teenager wollte keine Auskünfte über seinen Verbleib geben, anschließend gingen dieser, sein Vater (54) sowie ein 18-jähriger Bruder auf die Beamten los, so die Polizei am Freitag.

Drei Beamte wurden verletzt, zwei konnten ihren Dienst nicht weiter fortsetzen. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurden der Vater und seine zwei Söhne auf freiem Fuß angezeigt.