Faschingswalzer: Tanz am Wiener Innenstadt-Asphalt

Der letzte Tanz der Ballsaison findet am Wiener Graben statt.

Die Wiener Ballsaison befindet sich in ihren letzten Zügen. Aus gegebenem Anlass findet heute von 16:30 bis 17:30 Uhr auf dem Wiener Graben der "letzte Faschingswalzer" statt. Am Innenstadt-Asphalt wird neben dem traditionellen Walzer auch eine Quadrille sowie andere Standardtänze wie Foxtrott und Samba getanzt. Die Veranstaltung ist für alle Tanzbegeisterten zugänglich, Anmeldung oder Dresscode gibt es nicht.

Bereits zu Beginn der Saison, am 11. November, hatten die Wiener Tanzschulen mit einem öffentlichen Tanz am Stephansdom die Ballsaison eingeläutet. Tausende tanzten den Faschingswalzer, der das Gemeinschaftsgefühl und die Freude am Tanzen fördert. Nun geht es darum, die Saison gemeinsam ausklingen zu lassen – mit einem Tanzereignis mitten in der Stadt.

Die Wiener Tanzschulen freuen sich nicht nur über die tanzbegeisterten Teilnehmer beim Faschingswalzer, sondern nutzen das Ereignis auch, um für ihre Tanzkurse zu werben. Die Sprecherin der Tanzschulen kündigt an, dass jetzt der ideale Zeitpunkt ist, um neue Tänze für die kommende Ballsaison zu erlernen.