Ferien-Messe Wien und Vienna Drive laden ein

Familien, Reise- und Kulinarikfans und Mobilitätsinteressierte kommen auch heuer wieder auf ihre Kosten. Einen Mix aus Urlaubsfeeling, Entertainment und Mobilitätsneuheiten steht nun im Jänner am Plan der Messe.

Nach einer Premiere, erstmals unter der Regie der Austrian Exhibition Experts GmbH (AEE), geht die Messekombination Ferien-Messe Wien und Vienna Drive nun von 15. - 18. Jänner 2026 in die zweite Runde.

ReiseArena-Showbühne: Internationales Programm

Hier trifft man auf Show- und Fachvorträge, sowie auf musikalisch untermalte und landestypische Tanzperformances. Einblicke und Erzählungen gibt es über verschiedenste Lände rund Regionen: Lappland, Kambodscha, Japan, Balkanländer zum Beispiel. Auch für Segelurlauber gibt es Angebote von Yachtanbietern, die heuer Madagaskar und Baobabs ansteuern. Neben Inszenierungen des Partnerlandes Sri Lanka, findet täglich ein Reisequiz mit Preisen statt. Einen Vorgeschmack auf nationale und internationale Schmankerln gibt es für alle Genussfreunde, die sich von der klassisch-österreichischen, aber auch würzig-indischen Curry Küche verzaubern lassen möchten.

Reisekino und Familienunterhaltung

Visuell und auditiv geht es rund um die ganze Welt. Mit Kopfhörer ausgestattet wird man zu den entlegensten Orten, geheimnisvollsten Plätzen, pulsierenden Städten und kraftspendenden Naturorten entführt. All das erlebt man mitten im Messegeschehen und kann so in eine komplett neue Welt eintauchen. Auch für die Familie gibt es etwas: Trampolinspringen, Jonglier-Show u.v.m. Für Kinder bis 14 Jahre heißt es „Eintritt frei“ und Spaß beim Trampolinspringen und Mitmachen bei den Jongliershows. Wieder mit am Start: „Radino“, der Liebling aus dem Kinderradio, den man bei einer Autogrammstunde samt „Meet & Greet“ kennenlernen kann.

Erfolgsduo: Reisen und Mobilität

© Austrian Exhibition Experts

Bereits jetzt seien jeweils 90 % der Ferien-Messe- und Vienna-Drive-Fläche fix vergeben. Letztes Jahr waren es 71.000 Besucher. Clara Wiltschke, geschäftsführende Gesellschafterin der AEE: „Die Verbindung von Vienna Drive und Ferien Messe Wien ist die perfekte Kombination aus Reiselust und Mobilität. Hier treffen Inspiration und Innovation aufeinander. Urlaubsträume und moderne Fortbewegung ergänzen sich ideal. Diese Synergie schafft ein einzigartiges Messeerlebnis, das Besucherinnen und Besucher gleichermaßen begeistert.“

Neuste Entwicklungen in der Mobilität

Präsentiert werden führende Marken die neuesten Entwicklungen rund um E-Mobilität, Hybrid- und alternative Antriebe sowie klassische Fahrzeuge mit modernster Technik. Besucher können Fahrzeuge direkt testen, sich beraten lassen und bei Gefallen sogar gleich vor Ort kaufen. Elektromobilität steht klar im Mittelpunkt, ergänzt durch Ladeinfrastruktur und intelligente Mobilitätskonzepte. Zahlreiche Österreich-Premieren, Jubiläen und Erlebniszonen - vom Erzbergrodeo-Fahrerlager über Live-Demos wie Folier- und Poliershows bis zu Fahrsimulatoren und Beratungen durch Mobilitätsclubs - machen die Messe somit vielseitig.