Festwochenplakat verbrannt: Russe angezeigt

Auf dem Plakat sind zwei nackte Männer eng umschlungen im Bett zu sehen.

Ein in der Nähe des sowjetischen Kriegerdenkmals am Schwarzenbergplatz aufgestelltes Großplakat der Wiener Festwochen ist am Mittwoch einfach heruntergerissen und verbrannt worden.

Laut den Festwochen ist als mutmaßlicher Täter, ein Russe, deshalb angezeigt worden. Das Plakat, das zwei nackte Männer in einem Bett zeigt und eines der Hauptsujets der diesjährigen Festwochen ist, wird am Donnerstag um 17 Uhr wieder aufgestellt.

Das Festival, das sich heuer als "Republik der Liebe" positioniert, lädt danach zu einer Mahnwache samt Übernachtung.

„Es trifft uns natürlich, dass gerade an diesem geschichtsträchtigen Ort, der an den Kampf gegen Faschismus und die Opfer von Nazi-Gewalt erinnern soll, es zu Vandalismus kommt. Doch wir beantworten diesen destruktiven und unverständlichen Akt mit friedlichem Widerstand, hängen das Plakat einfach wieder auf und übernachten vor Ort, um es zu schützen“, erklärte der Festwochen-Intendant Milo Rau in einem Statement gegenüber dem ORF.