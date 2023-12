Feuer-Crash in Wien: Große Sorge um Brandopfer Zlatko (16)

Mehr als 30 Prozent seiner Haut sind verbrannt. Das 16-jährige Unfallopfer liegt im künstlichen Koma.

Nach dem furchtbaren Unfall auf der S2 um 3 Uhr am Sonntag in der Früh, liegt der einzig Überlebende auf der Intensivstation des AKHs. Seine beiden Freunde, der 18-jährige Lenker des Audi S7, Samuel, und der 17-jährige Justin, der auf der Rückbank gesessen hatte, kamen in dem Feuerinferno ums Leben.

Samuel, der gerade erst seinen 18 Geburtstag gefeiert hatte, verlor in einer Kurve die Kontrolle über das PS-starke Auto, das auf dessen Vater gemeldet war. Der Audi knallte gegen eine Leitplanke, überschlug sich mehrmals, donnerte in einen Betonpfeiler und fing schließlich Feuer.

Im künstlichen Koma

Laut einem Bekannten wurde der Mitfahrer Zlatko erst kürzlich vom SMZ Ost ins AKH überstellt. Dort sollen sich Ärzte, die auf Brandwunden spezialisiert sind, um den Jugendlichen kümmern. Der 16-Jährige befindet sich in kritischem Zustand. Zwischen 30 und 35 Prozent seiner Haut am Körper sind bei dem Horror-Crash verbrannt worden. Er soll im künstlichen Koma liegen, aber seit kurzem wieder selbstständig atmen können und stabil sein.

Die nächsten zwei Wochen würden für den 16-Jährigen eine entscheidende Rolle spielen. Wichtig sei vor allem, dass sich die Wunden nicht infizieren. Seine Familie darf den Schwerverletzten im Spital besuchen. Alle hoffen, dass der Jugendliche überlebt.