Passanten hatten das arme Tier in einem Geländer der Fußgängerbrücke auf der Wiener Südosttangente entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert.

Happy End für ein verirrtes Reh in Wien: Das Tier geriet am Montagnachmittag von seinem Weg ab und blieb in einem Geländer der Fußgängerbrücke auf der Wiener Südosttangente (A23) am Wienerberg stecken. Glücklicherweise entdeckten Passanten das Reh in seiner misslichen Lage und alarmierten die Einsatzkräfte.

Die Berufsfeuerwehr Wien rückte daraufhin mit 16 Personen und drei Fahrzeugen aus. Als die Einsatzkräfte vor Ort waren, fanden sie das Tier zwischen den Stäben steckend.

Tier blieb unverletzt

Mit der Hilfe eines hydraulischen Spreizers bogen die Retter die Stäbe auseinander. Um das verängstigte Tier etwas zu beruhigen und zu schützen, wurde es mit einer Decke umhüllt.

Nachdem das Reh befreit war, wurde es noch kurz untersucht. "Es blieb bei dem gefährlichen Ausflug unverletzt und wurde in einem nahen Waldstück - abseits der Autobahn - freigelassen", hieß es von der Feuerwehr.