Feuerwehreinsatz: U3-Station Zieglergasse geräumt

Am Freitagabend wurden U-Bahn-Passagiere zum Verlassen der U3-Station Zieglergasse aufgerufen. Es hatte sich Rauch entwickelt.

Ihre Reisepläne kurzfristig umplanen mussten am Freitagabend zahlreiche Öffi-Fahrer. In der U3-Station Zieglergasse kam es kurz nach 20 Uhr zu einer Rauchentwicklung. Die Wiener Linien riefen über die Anzeigetafeln und per Durchsage dazu auf, die Station so rasch wie möglich zu verlassen und sich an die Oberfläche zu begeben.

Laut Wiener Linien war ein technischer Defekt Grund für das Entstehen des Rauchs. Wegen des nötigen Feuerwehreinsatzes ist der U-Bahn-Verkehr aktuell eingeschränkt. Auf der Website der Wiener Linien hieß es:

"Wegen eines Feuerwehreinsatzes werden die Züge der Linie U3 zwischen den Stationen Zieglergasse und Volkstheater U über Gleis 2 geführt. Die Störung dauert voraussichtlich bis 21:20 Uhr!"

Die Ursache für den Defekt ist noch ungeklärt.