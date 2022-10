Fiaker-Unfall: Pferd stürzt in Wiener City

Fiaker-Unfallserie reißt nicht ab: Das Tier kam in der Renngasse zu Sturz, blieb im Geschirr liegen.

Wien. Erneut tauchen Bilder eines am Boden liegenden Fiaker-Pferdes auf. Wie der Verein gegen Tierfabriken (VGT) berichtet, stürzte am Samstag ein Pferd in der Renngasse (1. Bezirk) zu Sturz. Das Tier ist noch im Geschirr und versucht verzweifelt aufzustehen. Laut Augenzeugen ist das Pferd am Samstag ausgerutscht oder umgekippt, wie der VGT in einer Aussendung schreibt. Die genaue Ursache für den Sturz ist aber noch unklar.

Um das Tier sollen sich zahlreiche Passanten versammelt haben. Auch in der Kutsche befanden sich Personen, die sich unbeeindruckt gaben und sogar "fröhlich lachten", wie der VGT schreibt.

Es ist nicht der erste derartige Vorfall: Erst im August sorgte ein Video von einem ausgerutschten Fiaker-Pferd für Aufregung. Die Dunkelziffer solcher Fälle ist unklar, eine transparente Statistik gibt es nicht.

VGT fordert Fiaker-Verbot

VGT-Fiaker-Campaigner Georg Prinz: "Solange Pferdekutschen durch die Innenstadt fahren, werden immer wieder solche Unfälle passieren. Die einzige Möglichkeit, diese Unfallserie zu beenden, ist ein Fiaker-Verbot in der Wiener Innenstadt. Es ist uns völlig unverständlich, wie die Stadt Wien angesichts dieses Tierleids und der Gefahr für Mensch und Tier, die die Fiakerei darstellt, hier seit Jahren tatenlos zuschaut."

Der VGT fordert eine Reduktion der Arbeitszeit auf höchstens 8 Stunden pro Tag, sowie einen Ausstiegsplan für die Fiaker-Standplätze in der Innenstadt.