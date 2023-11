Es ist nicht nachvollziehbar, was sich im Kopf eines Mannes abspielte, als er in der Tiefgarage eines Einkaufscenters in Wien völlig durchdrehte.

Es sind schauderbare Momente, die sich in einer Tiefgarage eines Einkaufszentrums in Wien 22. abgespielt haben. Wie ein oe24-Leser mit eigenen Augen sehen musste, drehte ein Mann völlig durch und machte nicht einmal vor einer älteren Dame halt. Wie der Leser mitteilte, schrie ein Türke in der Tiefgarage des Shopping-Centers wild herum, machte sogar Anstalten gegen stehende Autos zu treten und sie anzuspucken. Manuel G. (Name von der Redaktion geändert) kam gerade mit seinen Einkäufen in die Tiefgarage und musste die Szenen mit eigenen Augen mitansehen. Eine Frau schrie er wie vom Spieß an. „Wir Türken sind dafür verantwortlich, dass es euch scheiß Österreicher überhaupt noch gibt, weil wir so viele Kinder bekommen. Ihr gehört alle gefic**“, so der Mann, der anscheinend jeden Anstand verloren hatte.

'Drehte völlig durch'

Ein Passant wollte den rabiaten Türken zur Vernunft bringen, doch auch diesen beleidigte er aufs übelste. Als eine unbeteiligte Pensionistin den Mann, der weiterhin wilde Beschimpfungen gegen umstehende Personen und Land losließ, aufforderte er solle doch den Mund halten, drehte der Irre völlig durch. Scheinbar jeden Respekt verlierend baute sich der rund 30-Jährige auf und schrie durch die Garage „ich werde alle fick*, sie soll sich verpissen und in ihr Auto einsteigen“, so der oe24-Leser.

© citygateshopping ×

Wie der Leser weiter berichtete, lies der Tobende dann von den Leuten ab und ging schreiend und schimpfend in das Shopping-Center. Was den Mann zur völligen Entgleisung brachte, ist unklar, die Szenen werden die beteiligten Personen aber wohl nicht so schnell vergessen.

„Ich bin froh, dass nicht mehr passiert ist. Der Mann war völlig außer Rand und Band und hat sogar eine ältere Dame aufs übelste beschimpft. So etwas ist unterste Schublade. Die Situation war kurz vor der Eskalation. Die Polizei wollte ich dann aber auch nicht verständigen, weil es eh nichts bringt. Ich hoffe, dass ich diesem Mann nicht mehr begegnen muss. Nicht einmal beim täglichen Einkauf ist man vor Irren sicher“, so der völlig schockierte Manuel G. (Name von der Redaktion geändert)