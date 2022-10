Flughafen Wien-Schwechat wegen Sprengstoff-Alarms evakuiert

Zwei Mal kam es zu kurzen Hallensperren, wie ein Flughafen-Sprecher gegenüber oe24 bestätigt.

Wien. Am Samstag kam es am Flughafen Wien-Schwechat zu gleich zwei kurzen Hallensperren wegen Sprengstoff-Alarms. Am Nachmittag haben zwei Passagiere kurz hintereinander ihr Gepäck im öffentlichen Bereich im Terminal stehen gelassen. Die Fluggäste mussten die Halle verlassen, während die Polizei den Bereich durchsuchte.

Die Beamten konnten rasch Entwarnung geben. Gefunden wurden Kleidungsstücke in einem herrenlosen Koffer.

Inzwischen herrscht wieder Normalbetrieb.