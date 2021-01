FPÖ gibt Nehammer Schuld an der Eskalation

Nehammer habe die Eskalation durch die Untersagung der Demos provoziert, so die FPÖ.

Nicht wirklich - zumindest nicht bei allen Teilnehmern - gefruchtet hat ein Appell von FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl, der am Vortag nach Absage der Großdemo via Facebook zur Besonnenheit aufgerufen und in einer Pressekonferenz die Polizei als "Freund" gelobt hatte. Immer wieder waren aggressive Ansagen der Regierungs-und Maßnahmen-Gegner Richtung der einschreitenden Polizei zu hören.

Kickl gab, gemeinsam mit Parteichef Norbert Hofer, in einer Aussendung Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) "und Co." die Schuld an "möglichen Eskalationen: Sie hätten solche mit der Untersagung der Demos "mutwillig und aus rein parteipolitischen Gründen geradezu provoziert".