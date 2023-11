Die rabiate Dame konnte wenige später angehalten und festgenommen werden.

Eine Frau attackierte an der Neuen Donau in Wien drei Männer (27,46, 48). Diese fischten gerade und waren in ihren Zelten, als die vorerst Unbekannte sie aufforderte, diese zu verlassen.

Danach soll die rabiate Dame ein Messer gezückt und das Angler-Trio bedroht haben. Nach dem Vorfall flüchtete die Österreicherin. Nachdem die Männer die Polizei alarmierten, konnte die 34-jährige Tatverdächtige angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Motiv ist bisher unbekannt

Das Messer hatte sie bei sich. Warum sie die Angler angegriffen hatte, ist bisher unklar. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.