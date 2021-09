Fridays for Future starten weltweiten Klima-Streiks

Diesen Freitag kehren die radikalen Klimaschützer auf die Straßen zurück.

Wien. Der heurige Sommer war geprägt von Hochwasser, Dürren und anderen Klimakatastrophen. Daher ruft die Klimaschutzbewegung „Fridays for Future“ nun zu einem weltweiten Klimastreik auf. In einer Pressekonferenz am Mittwoch taten die Vertreterinnen des österreichischen Ablegers dieses Vorhaben kund. Die globale Protestbewegung plant deswegen einige Demonstrationen in vielen Städten Österreichs.

Demos. Alleine diesen Freitag sind Kundgebungen in Linz, Innsbruck, Salzburg, Steyr, Graz, Bregenz, Kirchdorf, Kufstein und St. Pölten geplant. In der Bundeshauptstadt Wien geht es um 12 Uhr am Praterstern los. Von dort aus will die Großdemo dann in Innenstadt ziehen, die Abschlusskundgebung soll am Heldenplatz stattfinden.