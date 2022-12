Gleich zwei versuchte Vergewaltigungen in Wien-Favoriten

20-Jährige wurde von drei Männern attackiert, 18-Jährige von zwei

Die Polizei ermittelt nach zwei versuchten Vergewaltigungen in Wien-Favoriten. Am 19. November um 2.30 Uhr wollten drei Männer eine 20-jährige Frau in der Franz-Koci-Straße in ein Gebüsch zerren. Gestern, Mittwoch, wurde um 1.15 Uhr eine 18-Jährige in der Jura-Soyfer-Gasse von zwei Verdächtigen im Durchgang einer Wohnungsanlage attackiert. In beiden Fällen konnten die Frauen entkommen.

Bei der ersten versuchten Vergewaltigung flüchteten die Verdächtigen, als eine Passantin in der Nähe auftauchte. Die 18-Jährige wehrte sich am 30. November selbst derartig vehement, dass die Täter von ihr abließen.

Ob es sich in beiden Fällen um die gleichen Täter handelte, war noch unklar, da es keine brauchbare Personsbeschreibungen gibt. Die Opfer konnten lediglich angeben, dass die Männer dunkel gekleidet und mit FFP2-Masken maskiert waren. "Es waren traumatische Ereignisse", sagte Polizeisprecher Philipp Haßlinger gegenüber der APA. Die Passantin hatte gar keine Wahrnehmung zu den Tätern, sondern kümmerte sich ausschließlich um die 20-Jährige. "Die Polizei ermittelt unter Hochdruck in alle Richtungen", so Haßlinger.