Fünf Festnahmen nach Drogenhandel

Beamte des Landeskriminalamts Wien konnten nach intensiven Ermittlungen einen Tatverdächtige im 12.Gemeinde-Bezirk auf frischer Tat beim Drogenhandel ertappen.

Im Zug der Verhaftung des mutmaßlichen Drogendealers, wurde seine Wohnung durchsucht. In der besagten Wohnung konnten weitere Personen angetroffen werden. Es wurden insgesamt 190 Gramm Kokain, 10 Gramm Heroin und 3000 Euro in bar sichergestellt. Die Männer im Alter zwischen 17 und 26 Jahren mit nigerianischer Staatsbürgerschaft wurden wegen des Verdachts auf Suchtmittelhandel festgenommen. Aktuell befinden sich die fünf Männer in einer Justizanstalt.