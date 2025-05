Fünf Kilo Crystal Meth in Wiener Wohnung ausgehoben

Insgesamt sechs Kilogramm der Droge - fünf in einer Wohnung, eines in einer roten Kühltasche im Park - konnten durch die Fahnder sichergestellt werden: 5 fünf serbische Staatsbürger stehen im Verdacht.

Wien. Zu insgesamt fünf Festnahmen, der Sicherstellung von sechs Kilogramm des Suchtgifts Crystal Meth inklusive der Aushebung einer Bunkerwohnung hat der "Kennerblick" von Beamten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität Wien (EGS Wien) vor drei Wochen geführt. Ausgangspunkt der Amtshandlungen am 8. Mai war die Beobachtung eines verdächtigen Duos in Wien-Neubau.

Die beiden Männer (25 und 33 Jahre alt) legten laut Polizei ein "suchtgiftszenetypisches" Verhalten an den Tag, als sie dabei beobachtet wurden, wie sie mit einer roten Kühltasche in der Kenyongasse hantierten. Der 25-Jährige fuhr mit einem Pkw samt Kühltasche in die Steinbauergasse nach Meidling, wo ein weiterer Mann (39) zu ihm ins Auto stieg und das Fahrzeug wenig später mit einer größeren Kunststoffdose wieder verließ. Es erfolgte die erste von fünf Festnahmen an diesem Tag, denn der 39-Jährige wurde angehalten und es stellte sich heraus, dass er rund ein Kilogramm Crystal Meth bei sich hatte.

Weiter ging es dann am Ausgangspunkt Kenyongasse: Da der 25-Jährige nach der mutmaßlichen Drogenübergabe dorthin zurückkehrte, lag für die Ermittler der Verdacht nahe, dass sie eine sogenannte Bunkerwohnung entdeckt hatten. Die Durchsuchung der Räumlichkeiten, die nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien erfolgen konnte, bestätigte die Annahme: weitere fünf Kilogramm Crystal Meth sowie Bargeld in der Höhe von 38.745 Euro wurden gefunden.

Ebenso erfolgten in der Wohnung die weiteren vier Festnahmen an diesem Tag: Neben dem 25-Jährigen wurden drei weitere Männer (ebenfalls serbische Staatsangehörige im Alter zwischen 25 und 33 Jahren) festgenommen, darunter auch jener Verdächtige, der zuvor mit dem 25-Jährigen und der roten Kühltasche auf der Straße gesehen worden war.

Der EGS-Einsatz war damit noch nicht zu Ende, denn im Zuge der weiteren Ermittlungen wurde eine weitere Wohnung lokalisiert und durchsucht. Dort stellten die Polizisten weitere 64,1 Gramm an Suchtgift, diesmal Kokain, sicher.