Geflüchtete Fake-Schamanin "Amela" hortete Goldschatz

Dem Sohn wird Beitragstäterschaft vorgeworfen.

In der Wohnung der geflüchteten Wahrsagerin und Schamanin Amela, die eine Frau um ein Vermögen betrogen haben soll, tauchte nun ein Goldschatz auf. Ihr Sohn wurde festgenommen.

Die österreichische Staatsbürgerin soll eine 56-Jährige auf einer Straße in Wien-Döbling angesprochen sowie okkulte und wahrsagerische Kräfte vorgetäuscht haben. Zur Befreiung von Flüchen und zur Abwendung eines angeblich vorhergesehenen Todesfalles wurde Bares gefordert und in Wien und Baden auch übergeben. Der Schaden liegt im hohen sechsstelligen Eurobereich, der Lebensgefährte erstattet Anzeige und brachte den Fall ins Rollen.

Es könnten mehrere Opfer im In- und Ausland betroffen sein, die der 44-Jährigen Unsummen anvertrauten – und vom Geld nie wieder etwas sahen.

Polizei nimmt Sohn fest

Bei der Hausdurchsuchung Anfang des Jahres wurde neben viel Schmuck und Goldmünzen ein Tresor beschlagnahmt, der vom LKA Niederösterreich nun erfolgreich geknackt werden konnte. Darin war laut Medien Gold und Bargeld im Wert von sage und schreibe sechs (!) Millionen Euro. Am Montagmorgen klickten daher für den Sohn (29) der geflüchteten serbischstämmigen Frau die Handschellen. Ihm wird angeblich Beitragstäterschaft zum Betrug vorgeworfen.