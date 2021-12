»Geschenke werden in Massen vernichtet«

Umweltschützer warnen: ­Zurückgesendete Ware wird von Amazon & Co. zerstört.

Wien. Greenpeace hat die Paketstatistiken nach Retouren im Onlinehandel analysiert: Demnach wurden im vergangenen Jahr 139 Millionen Pakete an heimische Privathaushalte verschickt, 46 Millionen Packerl wurden wieder retourniert. Rund 1,4 Millionen zurückgeschickte Pakete im Bereich Kleidung und Elektronik sollen von Amazon und Co. vernichtet worden sein. Greenpeace fordert von der österreichischen Bundesregierung ein Vernichtungsverbot für neuwertige Ware.



Kritik. „Amazon und Co. überschwemmen den Markt mit Billigware und animieren zu Impulskäufen, die immer häufiger zurückgesendet werden“, kritisieren die Umweltschützer. Die Onlinegiganten schweigen aber zu dem Thema.



