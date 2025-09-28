Gratis Sprachkurs für Schulkinder und ihre Eltern

Eine spezielle Art eines kostenlosen Sprachförderkurses bieten die Wiener Volkshochschulen (VHS) ab Oktober an. Schulkinder können gemeinsam mit ihren Eltern einen Sprachkurs belegen, der bei der Orientierung im Schulleben helfen soll.

Die Anmeldung für den Kurs ist ab 29. September möglich, Start ist dann der 13. Oktober. Die VHS bieten mit dem Gratisangebot der Wiener Lernhilfe einmal wöchentlich für zwei Stunden einen Sprachförderkurs, mit Fokus auf die Orientierung im Schulsystem in Wien.

Da diese Orientierung aber nicht am Kind alleine liegt, belegen die Eltern zeitgleich denselben Kurs. Angesprochen werden vor allem Asylwerberinnen und Asylwerber, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, die aufgrund fehlender Deutschkenntnisse Schwierigkeiten haben. Die Kinder sollten in der Volksschule oder Sekundarstufe 1 sein.

Späterer Einstieg ebenfalls möglich

Der Fokus liegt daher auf Schlorganisation, das generelle Bildungssystem in Österreich, das Prinzip Elternsprechtag und eben das für diese Punkte notwendige Vokabular.

An fünf Standorten wird es diesen Kurs geben, nämlich an den VHS Simmering, Leberberg, Mariahilf, Brigittenau, Olycollege und Alsergrund. Start ist zwar der 13. Oktober, doch auch ein späterer Einstieg ist möglich, wenn noch Plätze frei sind. Eine Anmeldung kann in den jeweiligen Standorten oder via E-Mail an deutschundmehr@vhs.at erfolgen.