Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich Meine Energie Mörwald kocht
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Wien
Gratis Sprachkurs für Schulkinder und ihre Eltern
© getty/FatCamera

Schulorientierung

Gratis Sprachkurs für Schulkinder und ihre Eltern

28.09.25, 15:14
Teilen

Eine spezielle Art eines kostenlosen Sprachförderkurses bieten die Wiener Volkshochschulen (VHS) ab Oktober an. Schulkinder können gemeinsam mit ihren Eltern einen Sprachkurs belegen, der bei der Orientierung im Schulleben helfen soll.

Die Anmeldung für den Kurs ist ab 29. September möglich, Start ist dann der 13. Oktober. Die VHS bieten mit dem Gratisangebot der Wiener Lernhilfe einmal wöchentlich für zwei Stunden einen Sprachförderkurs, mit Fokus auf die Orientierung im Schulsystem in Wien.

Da diese Orientierung aber nicht am Kind alleine liegt, belegen die Eltern zeitgleich denselben Kurs. Angesprochen werden vor allem Asylwerberinnen und Asylwerber, aber auch Menschen mit Migrationshintergrund, die aufgrund fehlender Deutschkenntnisse Schwierigkeiten haben. Die Kinder sollten in der Volksschule oder Sekundarstufe 1 sein.

Späterer Einstieg ebenfalls möglich

Der Fokus liegt daher auf Schlorganisation, das generelle Bildungssystem in Österreich, das Prinzip Elternsprechtag und eben das für diese Punkte notwendige Vokabular.

An fünf Standorten wird es diesen Kurs geben, nämlich an den VHS Simmering, Leberberg, Mariahilf, Brigittenau, Olycollege und Alsergrund. Start ist zwar der 13. Oktober, doch auch ein späterer Einstieg ist möglich, wenn noch Plätze frei sind. Eine Anmeldung kann in den jeweiligen Standorten oder via E-Mail an deutschundmehr@vhs.at erfolgen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden