Großeinsatz nach schwerem Baustellenunfall in Wien

Alarm am Donnerstag in Wien-Döbling: Auf einer Baustelle kam es zu einem schweren Unfall.

Große Aufregung herrschte am Donnerstagnachmittag in der Muthgasse in Wien-Heiligenstadt. Wegen eines schweren Baustellenunfalls rückten Rettung und Polizei mit zahlreichen Kräften an.

Wie Videos vom Ort des Geschehens zeigen, war auch die Feuerwehr mit mehreren Einsatzwägen vor Ort. Ebenso soll ein Hubschrauber in der Luft gewesen sein.

Der Grund für den Rieseneinsatz mit Blaulicht und Sirene? Nach ersten Informationen ist auf der Baustelle in der Muthgasse 19 eine Schalungswand eingestürzt.