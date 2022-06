Großeinsatz nach Schüssen bei türkischer Hochzeit

Nachdem mehrere Schüsse zu hören waren, alarmierten besorgte Anrainer die Polizei.

Polizei-Großeinsatz am Samstag in Wien-Floridsdorf. Nachdem mehrere Schüsse zu hören waren, alarmierten besorgte Anrainer die Polizei. Die Beamten riegelten das Gebiet rund um einen Gemeindebau in der Leopoldauer Straße großräumig ab, konnten den wahren Grund für die Schüsse aber rasch feststellen.

Es handelte sich nicht um einen Angriff, sondern schlicht um eine türkische Hochzeitsfeier. Gäste hatten offenbar aus Freude mit einer Schreckschusspistole mehrmals in die Luft geschossen.

Nachdem die Polizei die Daten des Gastes aufnahm, beruhigte sich die Situation rasch wieder. Der Heiratsjubel dürfte allerdings Konsequenzen haben: Das Schießen aus Pistolen im innerstädtischen Raum ist verboten, der Schützte muss mit einer saftigen Strafe rechnen.