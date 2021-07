Großfeldsiedlung: Mörsergranate im Keller

Artillerie-Mörser vom Zweiten Weltkrieg war noch explosionsfähig.

Bei Aufräumarbeiten nach Überschwemmungsschäden ist in einem allgemein zugänglichen Kellerraum eines Mehrparteienhauses in der Großfeldsiedlung in Wien-Floridsdorf am Dienstagmorgen eine 20 Zentimeter große Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Treibladung war noch vorhanden, weshalb die Granate noch explosionsfähig war - die Zündung jedoch entfernt, hieß es in einer Aussendung der Polizei.

Die alarmierten Beamten führten Absperrmaßnahmen durch, das Haus musste jedoch nicht evakuiert werden. Das Kriegsrelikt wurde durch einen Sprengstoff-Experten der Landespolizeidirektion Wien entschärft und anschließend fachgerecht entsorgt.