Grüne bei Demo gegen Nehammer

Mit Unterstützung der Wiener Grünen fordern die Demonstranten den Rücktritt Nehammers.

Wien. Eine Demo unter anderem der SPÖ-Frauen sowie der „Roten Falken“ – angesetzt für Dienstagabend – bekam plötzlich politische Dramatik. Auf dem Plakat, das unter anderem die Wiener Grünen als Unterstützer outet, wird nichts weniger als „Nehammer absetzen – Abschiebungen stoppen – Evakuieren jetzt“ verlangt. Die größte Landespartei der Grünen fordert also indirekt den Rücktritt jenes Innenministers, mit dem die Bundespartei unter Werner Kogler in einer Koalition sitzt.

Ob die Wiener Grünen die Demo offiziell unterstützen, war ihrem Sprecher gestern zwar nicht zu entlocken– allerdings wurde als Rednerin die grüne Menschenrechtssprecherin Berivan Aslan angekündigt. (Zu Redaktionsschluss dieser Ausgabe hatte die Kundgebung noch nicht begonnen).

Für Flüchtlinge. Schon am Vormittag hatte sich in Wien ein Bündnis aus NGOs für die Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen in Österreich starkgemacht. Konkret werden demnach die Aufnahme von Familienangehörigen von hier lebenden Afghanen und besonders gefährdeten Menschen sowie die Beendigung von Abschiebungen. Dem Bündnis gehören u.a. Amnesty, Diakonie und Caritas an. Amnesty-General Heinz Patzelt: „Alles andere ist schändlich!“