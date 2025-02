Grüne schlossen Gemeinderatsabgeordneten aus Partei aus

Öztas soll zahlreiche Unterstützer in die Partei geholt haben.

Die Wiener Grünen haben den Gemeinderat Ömer Öztas, dessen Anwerbung von möglichen Anhängern für interne Kritik gesorgt hatte, aus der Partei ausgeschlossen. Die Grünen bestätigten einen entsprechenden Bericht des "Kurier" (Online) am Sonntag gegenüber der APA. Öztas soll Unterstützer in die Partei "eingeschleust" haben, um seine Wiederwahl auf die Kandidatenliste zur Gemeinderatswahl am 27. April zu sichern.

Bereits Ende Jänner war der Gemeinderat von der Partei suspendiert worden. Daher konnte er bei der am Samstag erfolgten Listenerstellung auch nicht kandidieren. Der Parteiausschluss erfolgte am vergangenen Freitag. Gegenüber dem "Kurier" zeigte der Gemeinderat Unverständnis über die Entscheidung und kündigte an, Berufung gegen den Parteiausschluss einzulegen. Auf sein aktuelles Mandat der Parteiausschluss keine Auswirkung.