Hackedichter Vater raste mit ungesicherten Kindern durch Wien

Eine Zivilstreife wurde auf den 32-jährigen Lenker am Samstagabend im Bereich des Währinger Gürtels aufmerksam. Später stellte sich heraus, dass der als obdachlos gemeldete Mann wegen anderer Verkehrsstrafen in Haft sein sollte.

Wien. Zugekokst und bekifft soll am Samstag um 22.20 Uhr ein 32-Jähriger mit seinem Auto in Wien-Ottakring unterwegs gewesen sein. Eine Zivilstreife wurde auf den beeinträchtigten Lenker aufmerksam, der mit bis zu 100 km/h unterwegs war und am Währinger Gürtel sogar rote Ampeln überfuhr. Besonders brisant: Am Rücksitz saßen seine beiden Kinder im Alter von 5 und 7 Jahren ohne jegliche Kindersicherung.

Vater hätte schon vorher in Knast müssen

Dem Vater, der obdachlos gemeldet ist, wurde wegen Verdachtes der Suchtmittelbeeinträchtigung, die während einer amtsärztlichen Untersuchung festgestellt wurde, der Führerschein abgenommen. Aufgrund seiner nicht bezahlten Verwaltungsstrafen, alle im Verkehr begangen, lag gegen den 32-Jährigen ein Vorführungsbefehl zum Haftantritt vor.

Der Drogen-Lenker wurde festgenommen und in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Kinder wurden bei Verwandten untergebracht. Zudem informierte die Polizei in dem Fall die Kinder- und Jugendhilfe der Stadt Wien.