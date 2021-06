Hier montieren Identitäre die Islamisten-"Warntafeln"

Nächste Eskalationsstufe im Krach um die Islam-Landkarte: ''Warntafeln'' tauchen auf.

Wien. Am Mittwoch war der erste „sichtbare“ Output des Streits um die umstrittene Islam-Landkarte des Integrationsministeriums im Wiener Straßenbild zu sehen. Vor mehreren Moscheen, darunter auch vor der – bekannt radikalen – Tewhid-Moschee in der Murlingengasse, wo sich auch der spätere vierfache Terror-Mörder Kujtim F. radikalisiert hatte, tauchten irritierende Warntafeln auf: Auf braunem Untergrund stand da zu lesen: „Achtung! Politischer Islam in deiner Nähe“. Die Karikatur eines bedrohlich dreinblickenden Imams erinnert manche BetrachterInnen durchaus an den Stil des „Stürmers“ – bei aller Unvergleichbarkeit des NS-Regimes mit der heutigen Islamismus-Debatte.

Sellners Taferl-Posting ist wie ein Geständnis

Chef der Rechtsextremen Identitären Martin Sellner teilte als einer der Ersten via Telegram intensiv die Bilder vom Aufhängen der Plakate – offenbar steckt seine rechtsextreme Truppe hinter der Aktion.

Universitätslektor Ali Rami fragte entsetzt auf Twitter: „Ist das dieser Dialog, den (Anm.: Integrationsministerin Susanne) Raab anstoßen wollte?“

Geheimpapier. Praktisch zeitgleich tauchte ein Dossier der Dokumentationsstelle Politischer Islam auf, das Milli Görüs, ATIB und die Grauen Wölfe als allesamt „vom Ausland gesteuert, antisemitisch und antiwestlich“ eingestellt beleuchtet. Allein Milli Görüs betreibt in Wien elf Moscheen, wo antisemitische Positionen vertreten werden – es gebe enge Verbindungen zur Muslimbruderschaft.

Die faschistischen Grauen Wölfe, wohl Hintermänner der Randale im Vorjahr in Favoriten, betreiben sieben Einrichtungen. Und der Erdoğan-Vorfeldverein ATIB habe hier sieben Moscheen.

Fast allen WienerInnen fällt wohl zu ihnen und den Identitären das Gleiche ein: „Schleichts euch!“