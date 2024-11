Hier strahlt schon der Weihnachtszauber in der Wiener City

Die Weihnachtsbeleuchtung in der Innenstadt wird Mitte November feierlich illuminiert. Am Graben wurden gestern die sechs Meter hohen Luster aufgehängt.

Der Glitzerzauber startet auf Wiens Einkaufsstraßen.

Bis Weihnachten ist es noch ein bisschen, wenn auch nicht mehr so lang. Die Wiener City macht allerdings schon Lust auf das Fest. In Teilen der Stadt hängt nämlich schon die festliche Weihnachtsbeleuchtung. Sie strahlt am Graben in der Wiener City. Am Montag wurde sie aufgehängt.