Ein Wiener ist Montagfrüh in einer Wohnhausanlage in der Brünner Straße in Floridsdorf überfallen und gefesselt worden.

Der 68-Jährige war gegen 7.00 Uhr nach Hause gekommen. Drei Männer drängten ihn dabei in seine Wohnung nachdem er die Türe geöffnet hatte und raubten ihm Bargeld in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Das unverletzt gebliebene Opfer konnte Nachbarn durch Hilferufe auf sich aufmerksam machen, berichtete die Polizei. Nachbarin bat auf Facebook um Hilfe © screenshot/facebook