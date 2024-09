Home-Invasion: Mutiger Pensionist (78) stoppte mit Warnschuss Einbrecher

Der Einbrecher hatte sich mit einer Gartenharke bereits ein Fliegengitter bei der Terrassentür aufgebrochen.

Zum Glück bemerkte der 78-jährige Hausbesitzer in Wien-Floridsdorf in der Nacht auf Sonntag gegen 4 Uhr morgens einen Einbrecher, der bereits mit einer Gartenharke des Rentners ein Fliegengitter der Terrassentüre aufgebrochen hatte. Kurz bevor der Unbekannte ins Haus einbrechen konnte, trat der Pensionist auf den Plan.

Als er sich daran machte, auch die Terrassentür zu knacken, "trat der 78-jährige Hausbesitzer heraus und gab einen Warnschuss mit seiner Faustfeuerwaffe ab, welche er legal besitzt", so Polizeisprecher Markus Dittrich.

Sofortfahndung nach Warnschuss

Der Schuss schlug den Einbrecher in die Flucht. Trotzdem konnte der 39-jährige Pole aufgrund einer Sofortfahndung, bei der die WEGA, eine Polizeidiensthundeeinheit sowie das Stadtpolizeikommando Floridsdorf beteiligt waren, in der Nähe festgenommen werden.

"In der Vernehmung gab der mutmaßliche Täter Erinnerungslücken an", so Dittrich. Weitere Aussagen des Mannes, er "höre Stimmen", würden auf eine mögliche psychische Erkrankung schließen lassen. Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete seine Einlieferung in eine Justizanstalt an.