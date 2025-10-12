Alles zu oe24VIP
Hunde in Not: TierQuartier und FAC werden Partner
Hunde in Not: TierQuartier und FAC werden Partner

12.10.25, 14:16
Um den Fokus auf Hunde in Not zu lenken, starten der Floridsdorfer Athletiksport-Club (FAC Wien) und das TierQuartier eine Kooperation.

Über 100 Hunde sind aktuell im TierQuartier in Wien-Donaustadt untergebracht, sie alle warten sehnsüchtig auf eine neue Für-immer-Familie.

Die Spieler des FAC waren deshalb einen Tag lang im Tierheim zu Gast, haben die Tiere gestreichelt und sogar mit ihnen Fußball gespielt. Dabei sind zahlreiche Fotos und Videos für Social Media entstanden, womit bereits Aufmerksamkeit erreicht werden soll.

Werbe-Einschaltungen bei Heimspielen

Doch die Kooperation der zwei Transdanubier ist langfristig angelegt, weshalb im Heimspiel gegen den FC Liefering am 18. Oktober das TierQuartier als offizieller Partner vorgestellt wird und ab da auch auf den LED-Werbebanden zu sehen sein wird.

Hunde in Not: TierQuartier und FAC werden Partner
Damit hofft man, so viele Hunde wie möglich bei neuen Besitzerinnen und Besitzern unterzubringen. Und wer weiß, vielleicht denkt ja auch der eine oder andere Spieler über ein neues Haustier nach.

