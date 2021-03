"Illegale" Schanigärten vor der Osterruhe

Wirtechef Dobcak sieht Parallelen in den Sehnsüchten der Gastro und der Bevölkerung.

Die ersten Strahlen der Frühlingssonne durchleuchten auch die Disziplin der Menschen. Mit einem Ergebnis, das seinen Schatten voraus wirft.



Die Corona-Regeln: Zählen Sie noch? Sei es das Treiben am Donaukanal – großteils ohne Sicherheitsabstände und FFP2-Masken – oder die Ansammlungen in der City.



Bilder von der Freyung in der City zeigen, wie es sich Passanten auf Kisten sitzend gemütlich machen und dort Getränke konsumieren.