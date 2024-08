Im Nobelbezirk: Besoffener Obdachloser attackierte Gastgeberin

Der bereits mehrfach vorbestrafte 33-Jährige griff die Frau am Abend in ihrer Wohnung an.

Ein 33-jähriger, alkoholisierter obdachloser Österreicher soll am Samstag seine 34-jährige Bekannte, die ihm ein Quartier geboten hatte, in ihrer Wohnung in Wien-Hietzing attackiert haben. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich soll er die Frau mehrfach mit der flachen Hand ins Gesicht geschlagen haben. Syrer (24) sticht am Yppenplatz auf Landsmann ein

Zudem wird er beschulidgt, ihren Bruder mit einem Messer mit dem Umbringen gedroht haben. Der Mann hatte 1,5 Promille Alkohol im Blut. Betretungs- und Annäherungsverbot kassiert Nach dem Angriff flüchtete die Frau gegen 23 Uhr aus der Wohnung und vertraute sich Polizisten an, die gerade ein Verkehrsplanquadrat durchführten. Die Beamte der Inspektion Lainzer Straße fanden den 34-Jährigen noch in der Wohnung an und nahmen den amtsbekannten und äußerst aggressiven Beschuldigten fest. Bei der Klärung des Sachverhalts stellte sich heraus, dass der Obdachlose den ebenfalls in der Wohnung anwesenden Bruder bedroht haben soll. Gegen den Beschuldigten wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, ein Waffenverbot hatte er bereits. In der Vernehmung zeigte sich der Mann nicht geständig. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde er auf freiem Fuß angezeigt.