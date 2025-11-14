Alles zu oe24VIP
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Imperial Lights: Licht-Spaziergang durch Wiens Geschichte
© MK Illuminations

Schloss Schönbrunn

Imperial Lights: Licht-Spaziergang durch Wiens Geschichte

14.11.25, 12:01
Die Tage werden kürzer und dünkler, doch dadurch eröffnen sich auch einzigartige Winter-Ausflugsziele. So auch die "Imperial Lights" im Schlosspark Schönbrunn. Im Spaziergang durch Wiens größte Sound-to-Light-Show - noch bis Jänner.

Im Schlosspark Schönbrunn beim Eingang Meidlinger Tor findet das illuminierte Event täglich ab 16.30 Uhr (und bis 22 Uhr) statt. In 60 bis 90 Minuten erleben Besucherinnen und Besucher kunstvolle Lichtinstallationen und imposante Skulpturen aus Wiens Kaiserzeit.

Imperial Lights: Licht-Spaziergang durch Wiens Geschichte
© MK Illuminations

Kosten ab 22 Euro

Doch nicht nur Augen und Ohren werden verwöhnt, sondern auch alle anderen Sinne. Punsch, Glühwein, alkoholfreie Alternativen und Snacks stehen nämlich ebenfalls zur Verfügung.

Imperial Lights: Licht-Spaziergang durch Wiens Geschichte
© MAGMAG Events GmbH

Die Führung ist barrierefrei, Kinder unter sechs Jahren zahlen keinen Eintritt. Reguläre Tickets können online gebucht werden und kosten je nach Termin zwischen 22 und 27 Euro.

