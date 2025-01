In Lokal: Kroate griff 37-Jährigen mit Stanley-Messer an

Ein 46-Jähriger soll in einem Lokal in Hernals einen anderen Gast bedroht und angegriffen haben.

Eine wüste Auseinandersetzung fand am Mittwochabend in einem Lokal in der Hernalser Hauptstraße im 17. Bezirk statt. Dort soll ein Kroate einen weiteren Gast plötzlich mit einem Stanley-Messer bedroht und dann versucht haben ihn sogar damit zu verletzten.

Opfer wollte Streit schlichten

Alarmierte Polizisten nahmen den 46-Jährigen Angreifer fest. Die mutmaßliche Waffe, ein Stanley-Messer, konnte sichergestellt werden. Das Motiv der Tat war vorerst unklar.

Das 37-jährige Opfer soll zuvor versucht haben, einen Streit zwischen dem Kroaten und einem unbekannten Lokalgast zu schlichten. Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Beschuldigte auf freiem Fuß angezeigt.