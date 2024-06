Unternehmer (63) tötete Ehefrau im neuen Traumhaus

Der brutale Fall wird heute am Landesgericht in Wien verhandelt.

Das spätere Paar lernte sich auf einem Kreuzfahrtschiff kennen. Die 34-jährige Rumänin arbeitete dort als Croupière, der doppelt so alte IT-Unternehmer und passionierte Kartenspieler dürfte an ihrem Tisch gespielt haben.

Doch die anfängliche Liebesgeschichte endete in einem Blutdrama. Kurz nachdem sie in ihr Luxus-Traumhaus in Liesing nahe des Großgrünmarktes eingezogen waren, dürften sich finanzielle Probleme zugespitzt haben. Denn der doppelt so alte Ehemann soll nicht so wohlhabend gewesen sein, wie er ihr gesagt hatte. Es heißt sogar, dass der 63-Jährige Schulden hatte.

Das 34-jährige Opfer und ihr geliebter Hund Ruby. © zVg. ×

© Fuhrich ×

In Wahrheit hatten sich die beiden mit dem Haus übernommen. Nur Tage nach der Bluttat hätte ein klärendes Gespräch mit dem Verkäufer stattfinden sollen. Doch soweit kam es nicht mehr.

Blutverschmierter Hund irrte im Garten herum

Am 5. Oktober 2023 wurde die 34-Jährige gegen 17 Uhr im ersten Stock mit Stich- und Schnittverletzungen gefunden. Die gebürtige Rumänin aus Bukarest war tot. Ihr Ehemann hatte sich selbst verletzt und musste auf die Intensivstation eines Krankenhauses eingeliefert werden. Überlebt hatte nur der Hund des Opfers. Ruby irrte nach der Tat blutverschmiert herum und wurde von Nachbarn entdeckt. Auch den Shih Tzu hätte der Angreifer vorgehabt zu töten.

Heute muss sich der tatverdächtige Wiener wegen Mordes vor dem Landesgericht verantworten.