Jetzt spricht Leonies Mama: ''Bin so wütend''

Die Eltern können nicht verstehen, warum Leonies Mörder noch im Land sein durfte.

NÖ/Wien. Leonies Mutter las in den Medien vom Fund des toten Mädchens in der Donaustadt. „Ich habe niemals geglaubt, dass es sich um Leonie handeln könnte“, sagte sie ihrem Anwalt Florian Höllwarth.



Der renommierte Strafverteidiger wird die Eltern als Nebenkläger im Prozess gegen die mutmaßlichen Mörder der 13-Jährigen vertreten. Nur so erhalten die Eltern volle Einsicht in die Ermittlungen von Polizei und Justiz, können selbst Beweisanträge stellen und Zeugen für das Verfahren benennen.



