Katze saß stundenlang hinter Spülkasten fest

In Wien-Favoriten saß eine Katze stundenlang hinter einem Spülkasten fest. Erst ein beherzter Feuerwehreinsatz brachte die kleine Ausreißerin wieder ans Tageslicht.

Eine Katze ist am Wochenende in einer Wohnung in Favoriten in einem Installationsschacht hinter der Wand einer Toilette eingeklemmt gewesen. Das Tier war den ganzen Samstag nicht auffindbar, wurde dann jedoch vom Besitzer hinter der Mauer gehört. Der Mann alarmierte um 15.30 Uhr die Berufsfeuerwehr Wien, die laut Presseaussendung "mit einem Fahrzeug zur Katzenrettung ausrückte" - schlussendlich erfolgreich.

© Stadt Wien/ Feuerwehr

Die Einsatzkräfte fanden im unteren Bereich jener Wand, an der der Spülkasten der Toilette montiert ist, ein kleines Loch, durch das das Tier geschlüpft sein dürfte. Der Spülkasten wurde von den Feuerwehrleuten abmontiert und das Loch in der Mauer vergrößert, berichtete Pressesprecher Christian Feiler.

Die Katze steckte zwischen Rohren und einer weiteren Wand fest. Die Rohre mussten mit einem hydraulischen Spreizer vorsichtig von der Wand weggedrückt werden, um die eingeklemmte Katze zu befreien. Anschließend konnte sie wieder ihrem Besitzer übergeben werden.