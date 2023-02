Kellerbrand: Harry-Potter-Ausstellung evakuiert

Am Freitagabend kam es im Kellerbereich der Harry-Potter-Ausstellung zu einem Kellerbrand – die Besucher mussten das Veranstaltungszentrum verlassen.

Am Freitag gegen 18 Uhr musste die beliebte Harry-Potter-Ausstellung in der Metastadt in Wien evakuiert werden – im Kellerbereich des Veranstaltungszentrums kam es aus bisher ungeklärten Umständen zu einem Brand.

Die Wiener Berufsfeuerwehr rückte mit insgesamt 17 Fahrzeugen und rund 70 Mann aus und bekämpfte das Feuer. Verletzt wurde zum Glück niemand.