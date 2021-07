Ein Kleinkind ist nach einem Fenstersturz in Wien gestorben.

Ein Kleinkind ist am Montag nach einem Fenstersturz in Wien gestorben. Das einjährige Kind war in den Morgenstunden aus einem Wohnhaus in der Prager Straße in Floridsdorf gefallen. Die Rettungskräfte konnten trotz aller Bemühungen sein Leben nicht retten.