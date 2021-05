Klima-Demo legt Wienzeile lahm

Eine nicht angemeldete Demonstration in der Wiener Innenstadt sorgt am heutigen Montag für einen Mega-Stau: Rund um den Karlsplatz und die Wienzeile demonstrieren derzeit einige Menschen und legen den Verkehr lahm. Daher ist mit Verzögerungen und Umleitungen zu rechnen.

Es handelt sich um einen Kleingruppenprotest von "extinction rebellion". Die Aktion läuft unter dem Titel "Rebellion der Tropfen" und soll auf die Themen "Klimakatastrophe und Biodiversitäts-Kollaps" aufmerksam machen, wie die Organisatoren online berichten. Wie oe24-Reporter berichten, sollen nur fünf oder sechs Demonstranten für den Stau verantwortlich sein. Nachdem die Polizei die Protest-Teilnehmer mehrfach dazu aufgefordert hatte, die Straße zu räumen, mussten die Einsatzkräfte die Demonstranten wegtragen.

Heute findet in ganz AT, die #RebellionDerTropfen ????????



Bei der Auftaktaktion am SA kamen 7 PolizistInnen auf eine RebellIn, könnt ihr euch ausrechnen, wie wirksam und betriebsstörend ständige Aktionen in Kleingruppen von 6-10 Personen sind. #allegemeinsam #weitersowargestern pic.twitter.com/6vZIqVoHG7