Aktivisten der Letzten Generation sorgen erneut für ein Verkehrschaos in Wien.

Auch am heutigen Donnerstag leisten Menschen der Letzten Generation weiter friedlich Widerstand gegen die fossile Zerstörung unserer Lebensgrundlagen. Auf der Altmannsdorfer Straße sowie am Landstraßer Gürtel haben sich Bürger:innen an die Fahrbahn geklebt und so den Verkehrsfluss unterbrochen. Mit selbstgemalten Schildern der Angst und Verzweiflung angesichts der drohenden Klimakatastrophe machte sich eine weitere Gruppe zu Fuß auf den Weg durch den entstandenen Stau. Gemeinsam mit der Wissenschaft fordern sie die Bundesregierung auf, wenigstens die billigsten, einfachsten Schutzmaßnahmen umzusetzen: ein Verbot neuer Öl- und Gasbohrungen, und Tempo 100 auf der Autobahn.

Eine Blockade im Bereich der #Altmannsdorferstraße wurde bereits behördlich aufgelöst. Unsere Kolleg*innen sind gerade dabei angeklebte Personen zu lösen. #w2302 — POLIZEI WIEN (@LPDWien) February 23, 2023

