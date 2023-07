Klima-Kleber wollten Mercedes-Event am Flughafen Wien stören

Am Mittwoch war die Polizei mit einem Großaufgebot am Flughafen Wien im Einsatz: Die "Letzte Generation" wollte eine Präsentation von Mercedes stören.

Im Office Park 4 des Wiener Flughafens Schwechat wurde am Mittwoch die neue E-Klasse von Mercedes präsentiert. Der schwedisch-deutsche Vorstands-Chef des Autokonzerns, Ola Källenius soll dafür extra per Privatjet eingeflogen sein.

Beides war den Aktivisten der Klimaschutztruppe der "Letzten Generation" ein Dorn im Auge. So tauchten am Nachmittag einige der Klima-Kleber am Airport auf und wollten bei der Mercedes-Präsentation demonstrieren. Mit dabei war mit Martha Krumpeck auch ein bekanntes Gesicht der Bewegung.

Polizei lässt Klima-Kleber nicht durch

Weit kamen die Aktivisten jedoch nicht: Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort und riegelte das Gebiet rund um das Automobil-Event ab. Sogar ein Polizeihubschrauber kreiste über dem Flughafen.